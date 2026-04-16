L'obiettivo della fusione è di ampliare l'offerta di servizi per le aziende associate, aumentare il peso politico del settore MEM e rafforzare la Svizzera come polo industriale (foto d'archivio) Keystone

Swissmechanic e Swissmem intendono unire le loro forze. A questo scopo avviano un progetto volto a creare un'associazione comune per l'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica (MEM).

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L'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente l'offerta di servizi per tutte le aziende associate, aumentare il peso politico del settore e rafforzare la Svizzera come polo industriale, si legge in un comunicato diffuso oggi.

Le due associazioni conducono congiuntamente già dall'inizio del 2026 le loro attività nel campo della formazione professionale di base a livello nazionale, sotto l'egida di Swissmem, viene affermato.

«Sulla base di questa collaborazione di successo, i rispettivi organi direttivi hanno concordato l'avvio di un progetto di fusione e di creazione di un'associazione comune per l'industria tecnologica e MEM svizzera.» La decisione è stata adottata dal Comitato di Swissmem il 26 febbraio e dal Consiglio dell'associazione di Swissmechanic il 15 aprile.

Con la fusione le imprese associate beneficiano di un'offerta di servizi ancora più ampia e di alta qualità da un unico fornitore: dalla formazione professionale alla consulenza legale e alle informazioni sui conflitti commerciali, fino ai corsi di formazione nel settore della sostenibilità e al supporto in caso di crisi, viene ancora spiegato. L'unione consente inoltre di aumentare l'influenza politica del settore a livello nazionale e regionale.

Swissmechanic – che conta circa 1’300 aziende associate – e Swissmem – circa 1'500 – rappresentano un settore leader a livello mondiale dal punto di vista tecnologico, con circa 325'000 dipendenti in Svizzera, di cui 20'000 apprendisti, e altri 550'000 collaboratori in tutto il mondo, si legge nella nota. Il settore genera quasi il 7% del PIL svizzero.

Un gruppo di lavoro composto da dirigenti di Swissmechanic e Swissmem elaborerà un piano dettagliato e lo sottoporrà agli organi competenti. Una decisione di principio sulla fusione dovrebbe essere presa durante l'assemblea dei soci di Swissmem del 23 giugno e in occasione dell'assemblea dei delegati di Swissmechanic del 24 ottobre.