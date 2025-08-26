  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Swissmem: «Servono misure per salvare posti di lavoro»

SDA

26.8.2025 - 11:00

Stefan Brupbacher, direttore di Swissmem (a sinistra), e Martin Hirzel, presidente di Swissmem.
Stefan Brupbacher, direttore di Swissmem (a sinistra), e Martin Hirzel, presidente di Swissmem.
Keystone

Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.

Keystone-SDA

26.08.2025, 11:00

26.08.2025, 11:07

Swissmem invita Consiglio federale e Parlamento ad adottare rapidamente misure per salvare posti di lavoro.

Particolarmente preoccupante è l'andamento degli affari nel secondo trimestre: in tre mesi il volume delle commesse è crollato del 13,4%, si legge in un comunicato odierno. Con 324'600 dipendenti, il numero di occupati nell'industria tecnologica è diminuito di 3'100 unità.

Dopo il 7 agosto Swissmem, l'associazione del comparto metalmeccanico ed elettrotecnico elvetico, ha condotto un sondaggio tra le aziende associate. I risultati mostrano che i fattori più gravosi sono il franco forte e la generale debolezza della domanda. Seguono la pressione normativa e il crollo delle attività negli Stati Uniti. La maggioranza delle imprese però non demorde ed è alla ricerca di nuovi mercati.

«Ci troviamo in una fase delicata. Numerose aziende stanno preparando piani di riduzione e delocalizzazione. I licenziamenti sono inevitabili. La loro portata dipenderà dalla rapidità con cui la politica riuscirà ad allentare il dazio statunitense del 39%. A livello nazionale è urgente ridurre i costi per l'industria», ha detto Martin Hirzel, presidente di Swissmem, citato nella nota.

Consiglio federale e Parlamento sono chiamati attraverso una petizione a ridurre l'onere complessivo per le aziende. È fra le altre cose indispensabile – viene sottolineato – diminuire la burocrazia e bloccare l'introduzione di nuove normative. Per salvare l'industria degli armamenti, serve poi completare la revisione della legge sul materiale bellico.

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Il gay più bello d'Italia 2025 è Elio Finocchio: «Sogno di creare una famiglia»

Altre notizie

Sondaggio. Svizzeri pronti a lavorare più anni per non vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche

SondaggioSvizzeri pronti a lavorare più anni per non vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche

Aviazione. Per l'aeroporto di Zurigo un utile netto in crescita nel primo semestre

AviazionePer l'aeroporto di Zurigo un utile netto in crescita nel primo semestre

Fusione tra operatori turistici. Ok della COMCO a DERTOUR per l'acquisizione di Hotelplan

Fusione tra operatori turisticiOk della COMCO a DERTOUR per l'acquisizione di Hotelplan