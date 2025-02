Lo stabilimento di Swissmetal a Dornach (immagini d'archivio) Keystone

Swissmetal chiuderà lo stabilimento di Dornach (SO) alla fine di luglio e riorganizzerà le proprie attività nel sito di Reconvilier (BE).

L'azienda intende trasferire il maggior numero possibile di posti di lavoro nella sede del Giura bernese, che attualmente impiega 82 persone.

Swissmetal spera di limitare l'impatto di questa riorganizzazione su circa 35 dei 54 dipendenti di Dornach, ha indicato oggi in una nota l'azienda. I trasferimenti avverranno tra aprile e luglio e il numero di licenziamenti sarà annunciato a metà marzo.

Questa ristrutturazione consentirà a Swissmetal di ridurre notevolmente i costi e di concentrarsi sul sito di Reconvilier e di svilupparvi una crescita redditizia, viene precisato.

L'azienda aveva annunciato l'intenzione di abbandonare il sito di Dornach già nel 2019, poco dopo aver acquisito Baoshida Swissmetal con i suoi stabilimenti nel Giura bernese e nel canton Soletta. All'epoca il sindaco di Dornach aveva descritto l'annunciata riorganizzazione come un'opportunità per l'ulteriore sviluppo della città, dove non esistevano più grandi riserve di terreno.