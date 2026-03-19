Swissquote è una realtà ormai ben radicata in tutta la Svizzera. Keystone

Il 2025 è stato un buon anno per Swissquote: il gruppo attivo nei servizi finanziari su internet ha realizzato un utile netto di 366 milioni, in progressione del 25% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono lievitati del 9% a 723 milioni.

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«Swissquote ha osservato solidi indicatori di crescita e ha ottenuto ottimi risultati finanziari, a testimonianza della diversificazione del proprio modello di affari», commentano i vertici dell'istituto in un comunicato odierno.

La società ha registrato una forte crescita della clientela: lo scorso anno il numero dei conti è aumentato di oltre 100'000. Considerando i quasi 400'000 conti Yuh (l'app creata con PostFinance che nel frattempo è al 100% di proprietà di Swissquote) l'azienda contava a fine anno 1,2 milioni di conti. Il patrimonio delle clientela ammontava a 88,7 miliardi di franchi, con una crescita superiore al 16%. Gli afflussi di nuovi capitali sono stati pari a 8,5 miliardi.

Nell'ambito della sua programma strategico 2028 l'impresa punta a diversificare le proprie attività e a espandersi a livello internazionale. I continui investimenti nella tecnologia e nell'intelligenza artificiale dovrebbero sostenere questo percorso, argomenta la dirigenza. L'organico è stato notevolmente ampliato: lo scorso anno il numero di impieghi è salito del 14%, per un totale di circa 1450 dipendenti. Per l'anno in corso il gruppo prevede proventi per 760 milioni di franchi e un utile ante imposte di 385 milioni.

Del buon andamento degli affari approfitteranno anche gli azionisti, grazie a un forte aumento del dividendo, che passerà da 1,40 a 7,40 franchi. Alla borsa di Zurigo il titolo Swissquote nel pomeriggio si presentava però in flessione del 4%, nell'ambito di un mercato in calo del 2% per i contraccolpi della guerra in Medio Oriente. Gli analisti hanno accolto positivamente l'incremento del dividendo, ma non hanno trovato entusiasmanti le prospettive sull'esercizio in corso. Va peraltro detto che in passato il titolo Swissquote ha dato grandi soddisfazioni agli azionisti: negli ultimi cinque anni è salito del 223%.

Iscritto nel registro di commercio dal 1999, Swissquote si definisce il principale operatore elvetico attivo nell'online banking. Attraverso i suoi server vengono negoziati oltre 4 milioni di prodotti finanziari, dalle azioni alle criptovalute. La società è attiva anche nel settore delle carte di credito, nel leasing e nelle ipoteche. L'impresa ha sede a Gland (VD) e succursali a Zurigo, Londra, Lussemburgo, Malta, Bucarest, Cipro, Dubai, Città del Capo, Singapore e Hong Kong. Il gruppo è stato quotato nel 2000 e dal 2001 la società Swissquote Bank dispone di una licenza bancaria.