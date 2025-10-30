Syngenta è particolarmente attiva nei prodotti fitosanitari. Keystone

Fatturato in lieve calo ma redditività in aumento nei primi nove mesi dell'anno per Syngenta, colosso agrochimico (svizzero, ma in mani cinesi) specializzato soprattutto in sementi e prodotti fitosanitari.

I ricavi si sono attestati a 20,9 miliardi di dollari (16,7 miliardi di franchi), in flessione del 2% su base annua (-1% in valute locali), emerge da un comunicato diffuso oggi dal gruppo. Il risultato operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è invece salito del 25% a 3,4 miliardi di dollari. Non sono state fornite indicazioni circa l'utile netto.

«L'enfasi strategica sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, unita a una gestione rigorosa dei costi, a una maggiore produttività e a un'efficienza operativa, ha continuato a produrre miglioramenti in termini di redditività», fa sapere la società in un comunicato. «Questi sforzi e i continui miglioramenti dei margini sottolineano l'impegno del gruppo verso una redditività sostenibile e a lungo termine».

La società Syngenta è nata nel 2000 dalla fusione delle divisioni agrochimiche dei giganti farmaceutici AstraZeneca e Novartis, unendo attività con radici che risalgono a 250 anni or sono. Un tempo quotata alla borsa svizzera, l'impresa è stata rilevata nel 2017 dal gigante cinese ChemChina per 43 miliardi di dollari. Oggi il gruppo, che ha circa 56'000 dipendenti in oltre 90 nazioni, è registrato in Cina e ha sede amministrativa a Basilea. Il conglomerato è composto di quattro unità: Syngenta Crop Protection (sede in Svizzera), Syngenta Seeds (Usa), Adama (Israele) e Syngenta Group China (Cina). Il Ceo Jeff Rowe ha ribadito in giugno l'intenzione del gruppo di tornare in borsa, al momento opportuno.