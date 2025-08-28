  1. Clienti privati
Industria agrochimica Per Syngenta i ricavi restano stabili, ma aumentano i profitti

SDA

28.8.2025 - 11:00

Syngenta punta molto sull'innovazione.
Syngenta punta molto sull'innovazione.
Keystone

Fatturato stabile ma redditività in aumento nel primo semestre per Syngenta, colosso agrochimico (svizzero, ma in mani cinesi) specializzato soprattutto in sementi e prodotti fitosanitari.

Keystone-SDA

28.08.2025, 11:00

28.08.2025, 11:16

I ricavi si sono attestati a 14,5 miliardi di dollari (11,7 miliardi di franchi), confermando il dato dello stesso periodo del 2024 (+2% in valute locali), emerge da un comunicato diffuso oggi dal gruppo. Il risultato operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 24% a 2,5 miliardi di dollari, una progressione che lievita ulteriormente al 29% considerando l'indicatore al netto dell'influsso dei cambi. Non sono state fornite indicazioni circa l'utile netto.

«L'enfasi strategica sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, unita a una gestione rigorosa dei costi, a una maggiore produttività e a un'efficienza operativa, ha continuato a produrre risultati tangibili», affermano i vertici in un comunicato. Syngenta può anche beneficiare della flessibilità dei propri processi produttivi, sfruttando la rete di produzione globale per i propri articoli: «questo approccio consente una continua ottimizzazione della catena di fornitura in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e all'andamento dei dazi, che non dovrebbero avere un impatto significativo sui risultati aziendali nel 2025», aggiunge la dirigenza. Nella seconda metà dell'esercizio sono previsti ricavi e margini stabili.

La società Syngenta è nata nel 2000 dalla fusione delle divisioni agrochimiche dei giganti farmaceutici AstraZeneca e Novartis, unendo attività con radici che risalgono a 250 anni or sono. Un tempo quotata alla borsa svizzera, l'impresa è stata rilevata nel 2017 dal gigante cinese ChemChina per 43 miliardi di dollari. Oggi il gruppo, che ha circa 58'000 dipendenti in oltre 90 nazioni, è registrato in Cina e ha sede amministrativa a Basilea. Il conglomerato è composto di quattro unità: Syngenta Crop Protection (sede in Svizzera), Syngenta Seeds (Usa), Adama (Israele) e Syngenta Group China (Cina). Il Ceo Jeff Rowe ha ribadito in giugno l'intenzione del gruppo di tornare in borsa, al momento opportuno.

