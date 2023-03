Syngenta, vendite record  grazie agli elevati prezzi agricoli

Con i prezzi dei prodotti agricoli alle stelle si vendono bene anche i fitosanitari. Keystone

Gli elevati prezzi agricoli spingono i contadini a proteggere le colture e fra i beneficiari figura Syngenta.

Nel 2022 le vendite del colosso agrochimico (svizzero, ma in mani cinesi) sono salite al valore record di 33,4 miliardi di dollari (30,9 miliardi di franchi), il 19% in più dello stesso periodo del 2021.

Tutti i comparti hanno visto i ricavi salire con percentuali a doppia cifra, ha indicato oggi il gruppo che comprende l'elvetica Syngenta, l'israeliana Adama e le attività agricole della cinese SinoChem. Sono stati applicati aumenti di prezzo necessari per compensare l'aumento dei costi, rileva la dirigenza.

Lo slancio dei proventi ha comunque subito un rallentamento a fine anno: nel quarto trimestre il fatturato è stato pari a 7,5 miliardi di dollari, in progressione su base annua solo del 4%. Ciò è dovuto al fatto gli agricoltori hanno acquistato i prodotti di cui avevano bisogno all'inizio dell'anno, in previsione della carenza di forniture a livello mondiale, spiega l'impresa.

Crescita maggiori nei fitosanitari

Tornando all'insieme dell'esercizio, la crescita maggiore è stata registrata nel settore dei prodotti fitosanitari, che ha visto le vendite lievitare del 21% a 16,3 miliardi di dollari. Tutto questo si è tradotto in solidi guadagni: il risultato operativo complessivo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 20% a 5,6 miliardi, anche questo un primato.

Syngenta è nata nel 2000 dalla fusione delle divisioni agrochimiche dei giganti farmaceutici AstraZeneca e Novartis. Ha sede a Basilea e 57'000 dipendenti attivi in oltre 100 nazioni. Un tempo quotata alla borsa svizzera, l'impresa è stata rilevata nel 2017 dal gigante cinese ChemChina per 43 miliardi di dollari. Due anni prima la società renana aveva respinto un tentativo di acquisizione da parte dell'americana Monsanto, che è stata in seguito inghiottita dalla tedesca Bayer.

Nel frattempo Syngenta punta a un nuovo sbarco in borsa, questa volta a Shanghai: «Siamo pronti, ma dipendiamo dall'approvazione delle autorità per sapere quando potremo procedere», ha indicato un portavoce all'agenzia Awp.

hm, ats