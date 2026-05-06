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Strade Primo brillamento per il tunnel di Morschach, che rivoluzionerà la viabilità sull'Axenstrasse

SDA

6.5.2026 - 14:16

Una tappa importante per la nuova Axenstrasse.
Una tappa importante per la nuova Axenstrasse.
Keystone

Con il primo brillamento avvenuto oggi sono iniziati a Ingenbohl (SZ) i lavori di scavo del tunnel di Morschach. Il progetto è parte della nuova Axenstrasse, portata avanti dai Cantoni Svitto e Uri su incarico della Confederazione.

Keystone-SDA

06.05.2026, 14:16

06.05.2026, 14:44

Il via all'opera è stato seguito da circa 200 ospiti, si legge in un comunicato odierno della Cancelleria svittese.

Nina Christen, campionessa olimpica di tiro e originaria del cantone, ha attivato il primo brillamento, dando ufficialmente inizio ai lavori per lo scavo della galleria lunga 2,9 chilometri, da Ingenbohl alla località chiamata Ort.

Il tunnel, assieme a quello di Sisikon lungo 4,4 chilometri, è uno dei punti chiave della nuova Axenstrasse.

I lavori per il traforo avviati oggi dovrebbero durare un po' più di due anni. Più in generale, il traffico dovrebbe poter transitare dalla nuova strada a partire dal 2033.

Lo scopo è quello di garantire un transito più sicuro sull'asse nord-sud, il tutto sgravando il villaggio di Sisikon dal traffico di passaggio.

I costi totali ammontano a circa 1,2 miliardi di franchi, la maggior parte dei quali coperti dalla Confederazione.

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