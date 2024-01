L'anno scorso con i prodotti recuperati sono stati preparati 18,6 milioni di pasti. (Foto d'archivio) Keystone

Migliaia di tonnellate di prodotti alimentari e no, grazie a cui si sono potuti preparare 18,6 milioni di pasti: è quanto la fondazione Table Suisse è riuscita a salvare dalla spazzatura nel 2023, come emerge da un comunicato che ha pubblicato oggi.

Quanto recuperato, 6500 tonnellate di prodotti qualitativamente ottimi, è stato usato per beneficenza. Rispetto all'anno precedente la fondazione ha «messo in salvo» 400 tonnellate di prodotti in più, si legge nella nota: questo aumento è dovuto alle nuove filiali di vendita al dettaglio nella Svizzera centrale e nord-occidentale e a una più stretta collaborazione con i supermercati Migros della regione dell'Aare.

«La povertà e la domanda di derrate sono aumentate», osserva Table Suisse, che recupera le eccedenze da 515 filiali dei principali rivenditori svizzeri. Oggi più che mai la fondazione, finanziata esclusivamente da donazioni, deve fare affidamento su partner solidi e stringere nuove collaborazioni, continua la nota.

Le merci raccolte, che si stima possano valere in totale 45,4 milioni di franchi, sono state consegnate gratuitamente a quasi 500 istituzioni sociali, come le mense e i centri d'accoglienza, nonché a centri di ridistribuzione dove le persone bisognose possono fare la spesa gratuitamente o a prezzo ridotto.

ch, ats