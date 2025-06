La fine dell'edizione cartacea ha suscitato diverse reazioni. Keystone

Con il previsto taglio di 80 impieghi presso 20 Minuten e 20 Minutes l'editore TX Group non solo mette a repentaglio l'esistenza di numerosi professionisti, ma anche la diversità mediatica in Svizzera.

Keystone-SDA SDA

Lo sostiene Syndicom, che critica duramente in particolare la centralizzazione delle redazioni.

«Questo accentramento indebolisce la diversità regionale dei media, che è essenziale in un paese multilingue come la Svizzera», si legge in un comunicato diffuso dal sindacato dei media. «La chiusura delle redazioni regionali significa un ulteriore allontanamento dal territorio, a scapito del giornalismo locale».

Viene ritenuto inoltre incomprensibile che 20 Minuten, entità che portava parecchi profitti a TX Group, debba ora risparmiare drasticamente.

«Invece di promuovere la diversità dei media, la si indebolisce ancora una volta: e questo nel bel mezzo di una crisi democratica!», si rammarica Stephanie Vonarburg, vicepresidente di Syndicom, citata nella nota.

Tempo e trasparenza

L'organizzazione chiede un vero processo di consultazione con un tempo sufficiente. «Il tentativo di far passare questo processo prima dell'inizio delle vacanze estive mette in dubbio la serietà della cosa», si legge nel comunicato.

I lavoratori interessati hanno il diritto di sviluppare alternative ai licenziamenti e di discuterne con il proprio sindacato: ciò richiede tempo e trasparenza, conclude Syndicom.