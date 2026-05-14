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Industria farmaceutica Takeda sopprime impieghi, via fino a 280 posti a Opfikon

SDA

14.5.2026 - 21:00

Takeda è una multinazionale presente in numerosi paesi.
Takeda è una multinazionale presente in numerosi paesi.
Keystone

Soppressione di impieghi presso la filiale elvetica di Takeda: il gruppo farmaceutico giapponese ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nel suo stabilimento di Opfikon, un taglio che interessa circa un quarto degli attuali 1100 dipendenti.

Keystone-SDA

14.05.2026, 21:00

14.05.2026, 21:07

È in corso una procedura di consultazione per limitare l'impatto delle misure ed è previsto un piano sociale, ha indicato all'agenzia Awp un portavoce confermando una notizia diffusa dalla Neue Zürcher Zeitung.

La manovra si inserisce in una ristrutturazione mondiale che prevede 4500 esuberi – per un'azienda che a fine marzo aveva in organico 49'100 persone – voluta dalla nuova presidente della direzione Julie Kim per standardizzare i processi aziendali. Già due anni fa Takeda aveva soppresso 120 posizioni a Opfikon.

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