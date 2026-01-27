  1. Clienti privati
Media Tamedia si riorganizza: divide la stampa dal digitale e punta sull'IA

SDA

27.1.2026 - 15:00

Secondo la CEO Jessica Peppel-Schulz è necessario intervenire per garantire il giornalismo e la continuità aziendale.
Keystone

Tamedia avvia una profonda riorganizzazione, puntando tutto sulla separazione tra digitale e carta stampata, come pure sull'intelligenza artificiale.

La ristrutturazione annunciata oggi dalla società editoriale zurighese comporterà un taglio di 25-30 posti di lavoro a tempo pieno che sarà accompagnato da un piano sociale per i dipendenti interessati.

A partire dal primo marzo 2026, l'azienda verrà suddivisa in due unità distinte: «Premium Digital» e «Premium Print & E-Paper».

L'obiettivo dichiarato è creare «la migliore offerta a pagamento della Svizzera» e potenziare il giornalismo di qualità. Contemporaneamente, tutte le attività legate all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale confluiranno in una nuova unità centrale «AI & Data», direttamente dipendente dalla CEO Jessica Peppel-Schulz.

«L'utilizzo dei media e il mercato pubblicitario hanno subito profondi cambiamenti», commenta la presidente della direzione, citata in un comunicato. «È necessario accettare questa realtà e adeguarsi di conseguenza». Sono passi dolorosi, ma necessari, argomenta la 56enne dirigente tedesca: si tratta di dare un futuro al giornalismo e alla società.

Tamedia trae le sue origini dal quotidiano zurighese Tages-Anzeiger (TA), fondato nel 1893. In seguito a tutta una serie di concentrazioni oggi l'azienda controlla fra l'altro anche Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Finanz und Wirtschaft, SonntagsZeitung, Schweizer Familie, Le Matin Dimanche, 24 heures e Tribune de Genève.

L'organico è di 1300 dipendenti. Tamedia fa a sua volta capo a TX Group, a cui appartiene il portale 20 Minuten (presente anche in Romandia e Ticino), la società di pubblicità Goldbach e – per la maggioranza – SMG Swiss Marketplace Group, azienda specializzata nelle piattaforme di annunci.

