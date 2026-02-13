Stando alle analisi del servizio di confronti Comparis i rischi geopolitici e le diverse politiche monetarie delle principali banche centrali continuano a creare incertezza e a impedire una flessione più marcata dei tassi ipotecari.

Concretamente il 30 giugno il tasso medio del mutuo fisso a 10 anni di oltre 30 istituti di credito (si parla dei tassi di riferimento) era dell'1,93%, il contratto a cinque anni era all'1,52% e quello a tre anni all'1,32%.

Per le ipoteche variabili Saron di primo grado sono invece stati osservati in media valori tra lo 0,8% e l’1,2%.

Negli ultimi tre mesi, le stipulazioni effettuate tramite il servizio ipotecario di Comparis hanno mostrato solo lievi cambiamenti: la percentuale di contratti con durata fino a tre anni (compresi i mutui Saron) è scesa dal 27% di fine marzo al 23% di fine giugno.

La quota di ipoteche a tasso fisso di media durata (da quattro a sette anni) è rimasta pressoché invariata al 23%, mentre i mutui a lungo termine, con una durata di dieci anni, hanno registrato un aumento, attestandosi al 42% (trimestre precedente: 32%).

«Le ipoteche a tasso fisso di dieci anni rimangono la forma di finanziamento più popolare: soprattutto in tempi incerti, offrono un'elevata sicurezza nella pianificazione», commenta Dirk Renkert, esperto Comparis in finanze, citato in un comunicato.

Per ottenere un'ipoteca vantaggiosa, il consiglio è di monitorare il mercato per cogliere i momenti favorevoli, ma non basarsi solo sui tassi più bassi: chi teme rincari dovrebbe preferire il tasso fisso, mentre chi ha maggiore flessibilità finanziaria può optare per il Saron.

È inoltre essenziale rispettare i termini di disdetta (anche di sei mesi) e preparare in anticipo la documentazione, valutando per tempo la sostenibilità in vecchiaia e l'eventuale ammortamento parziale.

Infine, non accettare mai la prima offerta, poiché il tasso è sempre negoziabile e lo scarto rispetto al tasso indicativo può essere notevole.