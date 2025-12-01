  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo dicono gli esperti Il tasso ipotecario di riferimento è fermo? «Resterà così a lungo»

SDA

1.12.2025 - 16:00

Per gli inquilini il livello del tasso di riferimento è essenziale.
Per gli inquilini il livello del tasso di riferimento è essenziale.
Keystone

La comunicazione riguardo al tasso ipotecario di riferimento (rimasto immutato all'1,25%) non ha sorpreso gli esperti, che si aspettano stabilità per un periodo piuttosto lungo, vista la politica monetaria perseguita dalla Banca nazionale svizzera (BNS).

Keystone-SDA

01.12.2025, 16:00

01.12.2025, 16:02

Affitti. Il tasso ipotecario di riferimento non cambia, rimane a 1,25%

AffittiIl tasso ipotecario di riferimento non cambia, rimane a 1,25%

La Banca cantonale di Zurigo (ZKB) ritiene improbabile un ulteriore abbassamento almeno nei prossimi due anni. Banca Migros fa presente che anche nella lunga fase dei tassi negativi l'indicatore di riferimento per gli affitti non è mai sceso al di sotto dell'1,25%. Inoltre una riduzione del tasso guida della BNS sotto lo zero è attualmente ritenuto piuttosto improbabile.

Secondo UBS il tasso di riferimento rimarrà al livello attuale per almeno un altro anno. Ma potrebbe tornare all'1,50% alla fine del 2026, visto che, malgrado la politica dei tasso guida a 0,0% della BNS, si sta delineando una lenta tendenza al rialzo dei tassi a lungo termine.

Per Fredy Hasenmaile, capo economista di Raiffeisen, è molto probabile che gli inquilini possano contare su un tasso di riferimento stabile per i prossimi due anni. Lo specialista prevede un incremento non prima del 2027: sarebbero comunque prima necessari due ritocchi al rialzo del tasso guida da parte della BNS. Pure ZKB pensa alla questione in tali termini: ma Ursina Kubli, responsabile della ricerca immobiliare presso la banca, sottolinea che, date le attuali incertezze, le previsioni a lungo termine devono essere considerate con cautela.

I più letti

Ecco cinque punti non favorevoli a una pace in tempi brevi in Ucraina
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale

Altre notizie

Le strategie di tendenza. Le banche puntano sui social, ma c'è anche un ritorno al contatto locale

Le strategie di tendenzaLe banche puntano sui social, ma c'è anche un ritorno al contatto locale

Le cifre dell'UST. Sensibile aumento in ottobre per il commerci al dettaglio

Le cifre dell'USTSensibile aumento in ottobre per il commerci al dettaglio

Ecco di che si tratta. Credit Suisse e una ex dipendente alla sbarra per il caso dei prestiti in Mozambico

Ecco di che si trattaCredit Suisse e una ex dipendente alla sbarra per il caso dei prestiti in Mozambico