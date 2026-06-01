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Affitto Il tasso ipotecario di riferimento resta invariato

SDA

1.6.2026 - 08:26

Il tasso di riferimento per il calcolo degli affitti non cambia. (Immagine simbolica d'archivio).
Il tasso di riferimento per il calcolo degli affitti non cambia. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato all'1,25%. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). Come noto, il dato serve a stabilire le pigioni in Svizzera.

Keystone-SDA

01.06.2026, 08:26

01.06.2026, 08:39

Per la precisione, rispetto al trimestre precedente il tasso è sceso dall'1,32% all'1,31%. Essendo pubblicato in quarti di percentuale, si manterrà al livello attuale finché non scenderà sotto l'1,13% o non supererà l'1,37%. La situazione è stabile dal settembre 2025.

L'UFAB sottolinea che se l'affitto si basa ancora su un tasso dell'1,5% o superiore, in linea di principio permane il diritto a una riduzione.

Oltre alla variazione del tasso d'interesse di riferimento, possono avere un ruolo nel calcolo dell'affitto anche fattori come l'indice nazionale dei prezzi al consumo (rincaro), o una modifica nei costi di manutenzione.

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