Gli inquilini potranno chiedere una diminuzione dell'affitto (foto d'archivio). Keystone

Buone novelle per gli inquilini in Svizzera: il tasso ipotecario di riferimento è ora dell'1,5 %, ossia 0,25 punti percentuali in meno rispetto a prima. In tutta la Confederazione le pigioni vengono stabilite in base a questo tasso.

Keystone-SDA, nw SDA

Il tasso ipotecario di riferimento viene pubblicato in quarti di percentuale ed è basato sul tasso d'interesse medio. Rispetto al trimestre precedente, questo tasso medio, calcolato al 31 dicembre 2024, dall'1,63 % è sceso all'1,53 %.

Con l'arrotondamento commerciale - viene spiegato in un comunicato odierno dell'Ufficio federale delle abitazioni - il tasso ipotecario di riferimento, determinante per stabilire gli affitti, è quindi ora dell'1,5 % e si applica a partire da domani.

In linea di principio la riduzione offre agli inquilini il diritto a una riduzione del 2,91% se l'affitto attuale si basa su un tasso di riferimento dell'1,75 %. Se invece si basa su un tasso superiore anche la riduzione sarà maggiore.

Nella maggior parte dei casi, il contratto di locazione o l'ultimo avviso di adeguamento dell'affitto forniscono informazioni sull'entità del tasso di riferimento su cui si basa l'affitto attuale.

Altri fattori

Oltre alla variazione del tasso ipotecario di riferimento, possono incidere sul calcolo dell'affitto altri fattori di costo, come la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (rincaro). È infatti consentito aumentare l'affitto in misura del 40% dell'inflazione.

Anche una variazione dei costi di manutenzione e di esercizio può comportare un adeguamento del canone di locazione, viene sottolineato nella nota.

Proprio questi fattori fanno in modo che la diminuzione dell'affitto non sia garantita. Secondo l'Associazione svizzera degli inquilini, per evitare brutte sorprese - che possono arrivare fino ad un incremento anziché un calo della pigione - è una buona idea utilizzare un calcolatore o chiedere la consulenza di uno specialista.

La richiesta di riduzione dell'affitto va inoltrata in forma scritta al proprietario.