Tavolino Magico salva cibo dal macero e lo distribuisce a persone bisognose in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. (Immagine d'archivio) Keystone

Nel 2023 l'organizzazione «Tavolino Magico» ha evitato che andassero sprecate 7'200 tonnellate di cibo perfettamente commestibili. Questo ha permesso all'organizzazione di sostenere 1,8 milioni di persone che vivono in povertà in Svizzera.

«Tavolino Magico» ha raccolto 1'500 tonnellate in più rispetto all'anno precedente, ha annunciato oggi la stessa organizzazione. Inoltre, ha aumentato di 8 il numero di punti di distribuzione per un totale di 157, ha allestito un nuovo magazzino logistico e ha ampliato il suo staff a 4'200 volontari.

Anche il numero di persone assistite, tra cui famiglie, genitori single, lavoratori poveri e pensionati, è aumentato di circa 310'000 unità, raggiungendo 1,8 milioni di persone. Questa crescita è stata resa possibile da una buona collaborazione con l'industria alimentare, i politici, gli scienziati, i donatori e gli aiutanti.

Il problema del cibo gettato al macero sta diventando una questione sempre più importante per l'industria alimentare e ora viene riconosciuto anche dai politici. L'unico modo per ridurre ulteriormente gli sprechi alimentari in Svizzera è una collaborazione ancora migliore tra agricoltori, rivenditori e uffici federali e chimici cantonali coinvolti.

«Tavolino Magico», che quest'anno festeggia il suo 25° anniversario, sostiene di essere la prima organizzazione che combatte lo spreco alimentare in Svizzera. Tuttavia, c'è ancora molto cibo da salvare. Per questo motivo l'organizzazione prevede di aprire altri dieci punti di raccolta quest'anno.

mp, ats