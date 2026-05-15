La benzina resta meno cara del diesel Keystone

Torna a scendere, anche se solo leggermente, il prezzo del carburante in Svizzera.

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Secondo il dati raccolti dal Touring Club Svizzero (TCS), a metà settimana i consumatori dovevano spendere un po' meno rispetto a fine aprile, in particolare per il diesel. Malgrado ciò, fare rifornimento rimane costoso.

Stando al TCS, i prezzi medi erano di 1,89 franchi per un litro di benzina senza piombo 95, di 2,00 franchi per la senza piombo 98 e di 2,14 franchi per il diesel. La benzina ha pertanto perso un centesimo rispetto ai recenti massimi, mentre il diesel 3.

Prima dell'inizio delle festività pasquali il gasolio aveva raggiunto i 2,24 franchi al litro, il livello più alto dall'inizio della guerra in Iran.

A fine febbraio – prima quindi del conflitto – la senza piombo 95 era venduta ancora in media a 1,67 franchi al litro, la senza piombo 98 a 1,78 e il diesel a 1,79.

La benzina costa pertanto ora circa il 13% in più, mentre il diesel addirittura il 20% in più. Il TCS spiega il maggiore aumento del gasolio con una maggiore domanda da parte dell'industria.

Stamane il prezzo di un barile di petrolio Brent era di poco inferiore ai 108 dollari, circa 10 dollari in meno rispetto alla fine di aprile.