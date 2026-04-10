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Media Chiude TeleBielingue: oltre 50 persone licenziate

SDA

10.4.2026 - 12:14

La sede del gruppo Gassmann a Bienne. (Immagine d'archivio).
La sede del gruppo Gassmann a Bienne. (Immagine d'archivio).
Keystone

Sono oltre 50 le persone colpite dai licenziamenti a TeleBielingue, emittente che come noto non ha ottenuto la conferma della concessione. È quanto comunica oggi il sindacato Syndicom.

Keystone-SDA

10.04.2026, 12:14

10.04.2026, 12:34

Per la precisione, i licenziamenti riguardano 40 dipendenti del canale televisivo e 16 lavoratori indipendenti che potevano contare su regolari collaborazioni.

La scorsa settimana il gruppo Gassmann, proprietario del canale, aveva annunciato un licenziamento collettivo dopo la decisione della Confederazione di non rinnovare la concessione all'emittente per la zona di copertura di Bienne (BE).

Secondo il gruppo, senza il sostegno statale l'attività dell'emittente non è più economicamente sostenibile nella sua forma attuale.

Viene infatti a mancare la principale fonte di finanziamento, ossia circa 3,7 milioni di franchi all'anno, aveva spiegato Christian Bärenfaller, CEO di Gassmann Media.

Degli interessi delle persone colpite si occupano ora Syndicom e una delegazione del personale, si legge nella nota pubblicata oggi.

Alla direzione aziendale sono state richieste una serie di informazioni e un quadro della situazione della società e della casa madre.

L'obiettivo principale è quello di salvare il maggior numero possibile di posti di lavoro.

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