Telegram è fra l'altro un canale importante di diffusione di notizie.

Telegram ha 900 milioni di utenti e raccoglie centinaia di milioni di dollari in ricavi dalla pubblicità. Lo afferma Pavel Durov, il fondatore dell'app, in un'intervista al Financial Times.

«Speriamo di essere redditizi il prossimo anno, se non questo», dice Durov, aggiungendo che potenziali investitori hanno offerto alla società «valutazioni da più di 30 miliardi». Non c'è però alcun piano di vendere Telegram. Fra le opzioni in considerazione c'è quella di una futura quotazione in borsa.

Durov è conosciuto come il «Mark Zuckerbger della Russia» e ha fondato Telegram nel 2013 insieme al fratello.

