  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da Zurigo e Ginevra Swiss cancella nove voli a causa della tempesta negli Stati Uniti

SDA

23.2.2026 - 13:56

Swiss cancella nove voli a causa del maltempo nel nord-est degli Stati Uniti. (immagine d'illustrazione)
Swiss cancella nove voli a causa del maltempo nel nord-est degli Stati Uniti. (immagine d'illustrazione)
Keystone

La tempesta che sta colpendo il nord-est degli Stati Uniti sta causando disagi anche al traffico aereo con la Svizzera. Swiss ha dovuto cancellare nove voli tra gli Stati Uniti e Ginevra o Zurigo, ha comunicato oggi la compagnia aerea a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

23.02.2026, 13:56

23.02.2026, 14:05

Tre voli previsti ieri (domenica) da Zurigo a New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e New York sono stati cancellati, ha precisato l'ufficio stampa di Swiss.

Anche oggi la compagnia ha inoltre cancellato gli stessi voli di andata e ritorno tra Zurigo e New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e la «Grande Mela», ha aggiunto. Allo stato attuale non sono previste altre cancellazioni, precisa Swiss.

La compagnia aerea «si rammarica per i disagi» causati ai suoi passeggeri. «I nostri collaboratori stanno facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui nostri passeggeri e fornire loro il miglior supporto possibile», sottolinea.

Massima allerta. La tempesta fa cancellare 5'000 voli, New York chiude le strade. Atteso mezzo metro di neve

Massima allertaLa tempesta fa cancellare 5'000 voli, New York chiude le strade. Atteso mezzo metro di neve

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La superstar del freestyle Eileen Gu mette in ombra anche le stelle della NHL

Altre notizie

Informazioni «contraddittorie e lacunose». Nuovi dazi dagli USA: l'industria orologeria svizzera attende più chiarezza

Informazioni «contraddittorie e lacunose»Nuovi dazi dagli USA: l'industria orologeria svizzera attende più chiarezza

Energia. Alpiq rileva una centrale idroelettrica nel nord della Spagna

EnergiaAlpiq rileva una centrale idroelettrica nel nord della Spagna

Grigioni. Malgrado la neve lo skilift a Samedan chiude proprio nel bel mezzo della stagione. Ecco perché

GrigioniMalgrado la neve lo skilift a Samedan chiude proprio nel bel mezzo della stagione. Ecco perché