Swiss cancella nove voli a causa del maltempo nel nord-est degli Stati Uniti. (immagine d'illustrazione) Keystone

La tempesta che sta colpendo il nord-est degli Stati Uniti sta causando disagi anche al traffico aereo con la Svizzera. Swiss ha dovuto cancellare nove voli tra gli Stati Uniti e Ginevra o Zurigo, ha comunicato oggi la compagnia aerea a Keystone-ATS.

Keystone-SDA SDA

Tre voli previsti ieri (domenica) da Zurigo a New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e New York sono stati cancellati, ha precisato l'ufficio stampa di Swiss.

Anche oggi la compagnia ha inoltre cancellato gli stessi voli di andata e ritorno tra Zurigo e New York, Newark e Boston, nonché un volo tra Ginevra e la «Grande Mela», ha aggiunto. Allo stato attuale non sono previste altre cancellazioni, precisa Swiss.

La compagnia aerea «si rammarica per i disagi» causati ai suoi passeggeri. «I nostri collaboratori stanno facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui nostri passeggeri e fornire loro il miglior supporto possibile», sottolinea.