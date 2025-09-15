La controversa piattaforma Temu sta scuotendo il mercato online. Hannes P Albert/dpa

Il colosso cinese del commercio online Temu apre anche in Svizzera un canale di vendita secondo il modello «Local-to-Local». Da oggi commercianti elvetici potranno offrire i propri prodotti direttamente sulla sua piattaforma.

La popolazione avrà così accesso ad articoli locali adatti alle sue esigenze e preferenze e potrà beneficiare di consegne più rapide, indica Temu in una nota odierna.

In una prima fase, i commercianti svizzeri potranno vendere e spedire prodotti solo in Svizzera. In un secondo tempo potranno estendere i loro servizi ad altri mercati.

«Con la nostra iniziativa Local-to-Local vogliamo creare nuove opportunità di crescita per le aziende svizzere», afferma un portavoce citato nel comunicato.

Finora Temu proponeva alla vendita principalmente articoli di produttori e commercianti asiatici. Con questo nuovo passo, intende attirare anche commercianti dei paesi occidentali. In alcuni paesi europei, come la Germania, questo programma è già stato avviato da tempo.