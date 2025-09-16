La controversa piattaforma Temu sta scuotendo il mercato online. KEYSTONE

L'applicazione cinese per lo shopping Temu sta aprendo la sua piattaforma ai fornitori svizzeri. L'inizio è però difficile: Brack, uno dei maggiori rivenditori online, ha già detto di no.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Temu vuole utilizzare il modello local to local per farsi strada in Svizzera e integrare i rivenditori del luogo.

Il negozio online Brack ha già annunciato che si rifiuta di collaborare, ma gli esperti non sono sorpresi.

Il gigante cinese sta lottando con la sua reputazione di piattaforma a basso costo e con le modifiche normative in materia di dogane. Mostra di più

La piattaforma online cinese Temu, nota per i suoi prezzi stracciati e le importazioni di massa, sta cercando di cambiare la sua immagine in Svizzera.

Da oggi, lunedì 15 settembre, ha lanciato un'offerta che non solo consegna merci dalla Cina, ma permette anche ai rivenditori svizzeri di vendere i loro prodotti tramite l'app. Il modello si chiama local to local e intende offrire tempi di consegna più brevi e una maggiore scelta.

Le ambizioni sono alte: a lungo termine, quattro ordini su cinque in Europa dovranno provenire da fornitori locali. Ma ci sono venti contrari fin da subito.

Brack Alltron, uno dei maggiori rivenditori online elvetici con un fatturato di oltre un miliardo di franchi, ha chiaramente rifiutato qualsiasi collaborazione. «Una collaborazione con un fornitore di marketplace non è in linea con la nostra direzione strategica», ha annunciato l'azienda.

Temu non è il capofila in Svizzera

Per l'esperto di e-commerce David Morant, della società di consulenza Carpathia, la resistenza non è una sorpresa: «È stato un po' ingenuo da parte di Temu credere di poter coinvolgere un'azienda come Brack», ha dichiarato alla «NZZ».

La mossa era comprensibile. Dopo aver iniziato con prodotti a basso costo, Temu vuole ora offrire prodotti di qualità superiore e sfidare così Amazon e Galaxus.

Temu è però ancora lontana dal raggiungere questa grandezza. Secondo Carpathia, l'anno scorso la piattaforma ha generato un fatturato di circa 700 milioni di franchi in Svizzera, meno di Amazon (900 milioni) e molto lontano da Galaxus (3,2 miliardi).

Morant prevede anche un rallentamento della crescita. E dubita che i rivenditori elvetici vorranno utilizzare Temu: «Il rischio di una perdita di reputazione è reale».

Aggirare le norme doganali sarà più difficile

Un'altra ragione del cambiamento di strategia sono le norme doganali più severe. Attualmente Temu spedisce ogni giorno migliaia e migliaia di piccoli pacchi dalla Cina, spesso confezionati in modo tale da rimanere al di sotto del limite di esenzione.

Ma queste scappatoie stanno per essere chiuse: Donald Trump ha già abolito il regolamento negli Stati Uniti, mentre nell'UE e in Svizzera vengono imposti nuovi prelievi.

Secondo Temu, sta già lavorando con l'approccio local to local in più di 30 Paesi, tra cui Germania, Italia e Stati Uniti. Anche se la Posta Svizzera è coinvolta nell'elaborazione dei pacchi nel Paese, non esiste un accordo diretto.