Svizzera Tertianum rileva Senevita e cresce ancora nel ramo delle case di riposo

SDA

12.12.2025 - 11:00

Tertianum punta molto sulla qualità.
Tertianum punta molto sulla qualità.
Keystone

Importante operazione nel settore delle residenze per anziani e delle cure per la terza età: il gruppo zurighese Tertianum rileva la società bernese Senevita dall'attuale proprietario, il colosso francese Emeis.

Keystone-SDA

12.12.2025, 11:00

12.12.2025, 13:56

Tutte e due le imprese sono presenti in tutta la Svizzera, Ticino compreso.

Entrambe le aziende coniugano elevati standard di qualità, un forte radicamento regionale e un chiaro impegno verso la responsabilità sociale nel settore delle cure, si legge in un comunicato odierno di Tertianum. Le parti hanno convenuto di mantenere il riserbo in merito al prezzo di acquisto.

Tertianum comprende 100 strutture e 7000 dipendenti, Senevita 40 sedi e 4000 collaboratori. «La fusione va a completare la nostra presenza geografica, consente numerose sinergie nell'eccellenza operativa, grazie all'apprendimento reciproco, e crea nuove prospettive per tutti i collaboratori», afferma il CEO di Tertianum Dr. Luca Stäger, citato nella nota.

Con questo passo il gruppo Tertianum conta circa 6400 letti di cura e 4300 appartamenti adatti alle esigenze dei senior in 140 sedi su tutto il territorio nazionale. «Oltre 10’000 ospiti saranno assistiti in maniera premurosa», assicura l'azienda.

