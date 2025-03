Vendite ancora a picco in Germania per Tesla. Secondo i dati sul mercato automobilistico dell'autorità federale dei trasporti Kba, a febbraio sono stati immatricolati 1.429 veicoli elettrici del gruppo statunitense guidato da Elon Musk, in calo di oltre il 76% rispetto allo stesso mese del 2024.

In picchiata. sda

Keystone-SDA SDA

Le vendite di Tesla erano già crollate di quasi il 60% a gennaio, dopo l'intervento a gamba tesa di Musk nella politica tedesca e il suo sostegno esplicito a AfD in vista delle elezioni. Complessivamente, nei primi due mesi del 2025 le vendite del gruppo in Germania sono diminuite del 70%.

Il calo delle vendite di Tesla è in contrasto con la ripresa dei veicoli elettrici. A febbraio, in Germania sono stati infatti immatricolati circa 36.000 veicoli a batteria, oltre il 30% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.