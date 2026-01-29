  1. Clienti privati
Tecnologia Tesla dice addio a Model X e Model S, spazio ai robot umanoidi

SDA

La capacità produttiva sarà dedicata alla costruzione di Optimus, l'umanoide in cui l'azienda sta investendo sempre più risorse. (Foto archivio)
Keystone

Elon Musk stacca la spina a due modelli di Tesla che hanno contribuito a rendere il marchio un colosso globale della mobilità elettrica, Model S e Model X, per fare spazio alla produzione di robot umanoidi, gli Optimus.

Keystone-SDA

I proprietari dei veicoli, ha dichiarato Elon Musk durante una conference call con gli analisti, continueranno a ricevere supporto tecnico per tutta la durata di vita delle loro auto, ma la produzione dei due modelli sarà gradualmente interrotta nel prossimo trimestre.

Lanciata nel 2012, la Model S è stata la prima vettura Tesla tutta sviluppata internamente all'azienda e ha contribuito a consolidare la reputazione del brand di auto elettriche offrendo autonomia, velocità e un design competitivi rispetto alle tradizionali auto a benzina.

La Model X, nota per le sue portiere ad ali di falco, è seguita nel 2015. Più recentemente, veicoli come la Model 3 e la Model Y hanno dominato il business di Tesla, rappresentando quasi il 97% delle consegne lo scorso anno.

Le linee di produzione esistenti dedicate ai due modelli verranno utilizzate per realizzare i robot Optimus che Musk punta a mettere sul mercato entro la fine del prossimo anno. Inoltre, Tesla punta ad avviare quest'anno la produzione di robotaxi completamente autonomi, i Cybercab, che non avranno né volante né pedali.

Ieri Tesla ha annunciato risultati migliori del previsto per il quarto trimestre del 2025 ma il fatturato annuo è sceso del 3%. A seguito di un calo delle vendite globali a fine anno è stato registrato anche una contrazione del 61% dell'utile netto, a 840 milioni di dollari. È la prima volta nella storia della casa automobilistica fondata dal miliardario che viene registrato un calo annuale.

Tesla ha anche annunciato che investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la startup per l'intelligenza artificiale di Musk.

