Lo sciopero in Svezia si sta allargando. Keystone

Il più grande sindacato in Danimarca, 3F Transport, ha annunciato ieri che i suoi lavoratori entreranno in sciopero contro la Tesla se il gigante dell'automobile elettrica non firma un accordo sindacale in Svezia.

Tra 14 giorni, se un accordo non sarà stato raggiunto, i lavoratori di porto e camionisti danesi si rifiuteranno di scaricare e trasportare automobili Tesla. «Ci auguriamo naturalmente che inizieranno a negoziare il prima possibile» ha dichiarato Jan Villadsen, presidente di 3F Transport, in dichiaraizoni riportate dall'agenzia di stampa Tt.

Villadsen traccia un parallelo tra il mercato del gigante multinazionale e il movimento sindacale, unito globalmente nella lotta per i diritti dei lavoratori.

Villadsen si rivolge poi direttamente ad Elon Musk, che è fortemente contrario all'intraprendere negoziati con sindacati: «Puoi essere anche una delle persone più ricche al mondo ma non puoi semplicemente creare le tue regole. Abbiamo un bel po di accordi sul mercato del lavoro nei paesi nordici e bisogna rispettarli se vuoi fare affari qui» ha aggiunto il sindacalista danese.

SDA