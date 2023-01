Musk non vuole essere processato a San Francisco

Elon Musk Keystone

Elon Musk ha chiesto che il suo processo per frode con gli azionisti di Tesla sia spostato da San Francisco al Texas per il timore che la giuria non sia imparziali nei suoi confronti dopo i maxi licenziamenti a Twitter, azienda che ha sede nella città californiana.

Gli investitori che lo hanno citato sostengono che una serie di tweet di Musk nell'agosto 2018 erano «indiscutibilmente falsi» e sono costati loro miliardi di dollari provocando oscillazioni selvagge nel prezzo delle azioni di Tesla.

L'inizio del processo è previsto il 17 gennaio ma gli avvocati del miliardario stanno facendo pressione per trasferirlo nello stato nel quale, un anno fa, è stato trasferito il quartier generale di Tesla.

Una giuria di San Francisco, sostengono, «potrebbe avere un pregiudizio personale nei confronti di Musk a causa dei recenti licenziamenti in Twitter poiché potrebbero avuto un impatto personale colpendo amici o parenti».

SDA