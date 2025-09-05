Retribuzione managerTesla propone per Musk un compenso fino a 1000 miliardi di dollari
5.9.2025 - 15:00
Il Consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto per il compenso di Elon Musk valutato fino a 1000 miliardi di dollari (805 miliardi di franchi).
La cifre verrà corrisposta se il colosso americano delle auto elettriche raggiungerà una serie di obiettivi nei prossimi dieci anni.
Il pagamento maggiore rappresenta una quota del 12% della società se Tesla raggiungerà gli 8500 miliardi di dollari di capitalizzazione. «Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia», ha detto la presidente di Tesla Robin Denholm.