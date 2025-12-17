A Tesla viene rimproverato un marketing troppo aggressivo. Keystone

Tesla rischia la sospensione delle vendite in California se non cambierà le sue pratiche di marketing ritenute ingannevoli sulle capacità di guida autonoma delle sue vetture.

Keystone-SDA SDA

Lo ha stabilito il Dipartimento dei trasporti della California spiegando che la sospensione di 30 giorni scatterà fra 90 giorni, in modo da concedere a tesla il tempo di presentare ricorso o adeguarsi alle disposizioni.

Secondo l'autorità il colosso delle auto elettriche ha esagerato nel marketing dell'Autopilot e può intraprendere «semplici passi» per risolvere la questione, così come ha già fatto in altri mercati. Per Tesla la sospensione sarebbe un duro colpo, considerato che la California è il suo maggiore mercato negli Stati Uniti.