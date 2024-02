Anche Novartis parteciperà agli indennizzi per le vittime della clinica psichiatrica Münsterlingen. Keystone

Novartis parteciperà con 4 milioni di franchi agli indennizzi per le vittime di test farmaceutici condotti nella clinica psichiatrica di Münsterlingen (TG) tra il 1940 e il 1980.

Il canton Turgovia calcola il coinvolgimento di 500 persone per una somma totale di 12,5 milioni di franchi.

Lo scorso aprile il Gran Consiglio turgoviese ha deciso di indennizzare le vittime di questi test, diventando un vero e proprio pioniere. Lo scopo, oltre a indennizzare, è quello di rielaborare quanto accaduto.

Fin da subito il Cantone aveva auspicato una partecipazione dell'industria farmaceutica. Ora un accordo in questo senso è stato trovato, si legge in un comunicato odierno delle autorità turgoviesi.

Nella clinica psichiatrica in questione per decenni sono stati somministrati a ignari pazienti medicinali non approvati.

sime, ats