  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria automobilistica Toyota rivede al rialzo l'utile annuale, nominato nuovo Ceo

SDA

6.2.2026 - 08:47

Ad aprile al Ceo di Toyota Koji Sato (nella foto) succederà l'attuale direttore finanziario Kenta Kon
Ad aprile al Ceo di Toyota Koji Sato (nella foto) succederà l'attuale direttore finanziario Kenta Kon
Keystone

La domanda sostenuta a livello globale e il miglioramento dei costi di esercizio consentono a Toyota di rivedere al rialzo le previsioni di utile per l'esercizio fiscale in corso, malgrado le pressioni strutturali sull'intero settore automotive.

Keystone-SDA

06.02.2026, 08:47

06.02.2026, 09:07

Il risultato per l'esercizio che si conclude a fine marzo si assesterà a 3570 miliardi di yen, pari a 18,5 miliardi di franchi; la nuova cifra supera la precedente stima di 2930 miliardi, ma segna comunque un calo del 25,1% rispetto all'anno precedente.

L'utile operativo migliora a 3800 miliardi di yen, in crescita rispetto ai 3400 miliardi previsti inizialmente, sebbene con una flessione del 20,8% su base annua.

I ricavi totali dovrebbero attestarsi a 50'000 miliardi di yen, in aumento del 4,1%. Nei primi nove mesi dell'esercizio, il gruppo – che include Hino Motors e Daihatsu – ha registrato un calo del 26,1% dell'utile netto a 3030 miliardi, mentre le vendite di veicoli sono aumentate del 3,8% a 8,61 milioni di unità. L'obiettivo annuale resta confermato a 11,3 milioni di veicoli, nel tentativo di bilanciare la transizione tecnologica in un mercato sempre più competitivo.

In questa direzione la casa auto nipponica ha annunciato che l'attuale direttore finanziario Kenta Kon succederà a Koji Sato nel ruolo di amministratore delegato dal primo aprile. Sato assumerà il ruolo di vice presidente e chief industry officer, nuova carica istituita per guidare le trasformazioni strategiche del settore.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Mediaset trascina Fabrizio Corona in tribunale: chiesti più di 150 milioni di risarcimento. Ecco perché
La disoccupazione sale ai massimi da 5 anni, pure in Ticino
Zurigo: cane morde un fornitore, la proprietaria deve pagare decine di migliaia di franchi

Altre notizie

Grandi opere in Italia. Salvini: «cantiere sullo stretto di Messina entro il 2026»

Grandi opere in ItaliaSalvini: «cantiere sullo stretto di Messina entro il 2026»

Mercato immobiliare. Alloggio in proprietà: i prezzi delle case son stabili, quelli degli appartamenti son più cari

Mercato immobiliareAlloggio in proprietà: i prezzi delle case son stabili, quelli degli appartamenti son più cari

Mercato del lavoro. La disoccupazione sale ai massimi da 5 anni, pure in Ticino

Mercato del lavoroLa disoccupazione sale ai massimi da 5 anni, pure in Ticino