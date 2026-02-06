Ad aprile al Ceo di Toyota Koji Sato (nella foto) succederà l'attuale direttore finanziario Kenta Kon Keystone

La domanda sostenuta a livello globale e il miglioramento dei costi di esercizio consentono a Toyota di rivedere al rialzo le previsioni di utile per l'esercizio fiscale in corso, malgrado le pressioni strutturali sull'intero settore automotive.

Il risultato per l'esercizio che si conclude a fine marzo si assesterà a 3570 miliardi di yen, pari a 18,5 miliardi di franchi; la nuova cifra supera la precedente stima di 2930 miliardi, ma segna comunque un calo del 25,1% rispetto all'anno precedente.

L'utile operativo migliora a 3800 miliardi di yen, in crescita rispetto ai 3400 miliardi previsti inizialmente, sebbene con una flessione del 20,8% su base annua.

I ricavi totali dovrebbero attestarsi a 50'000 miliardi di yen, in aumento del 4,1%. Nei primi nove mesi dell'esercizio, il gruppo – che include Hino Motors e Daihatsu – ha registrato un calo del 26,1% dell'utile netto a 3030 miliardi, mentre le vendite di veicoli sono aumentate del 3,8% a 8,61 milioni di unità. L'obiettivo annuale resta confermato a 11,3 milioni di veicoli, nel tentativo di bilanciare la transizione tecnologica in un mercato sempre più competitivo.

In questa direzione la casa auto nipponica ha annunciato che l'attuale direttore finanziario Kenta Kon succederà a Koji Sato nel ruolo di amministratore delegato dal primo aprile. Sato assumerà il ruolo di vice presidente e chief industry officer, nuova carica istituita per guidare le trasformazioni strategiche del settore.