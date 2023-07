Toyota rimane la numero uno. Keystone

Toyota si conferma la prima casa automobilistica al mondo nei primi sei mesi del 2023, superando la Volkswagen per il quarto anno consecutivo.

Secondo i dati appena pubblicati il costruttore giapponese ha venduto globalmente 5,4 milioni di veicoli nel periodo tra gennaio e giugno, comprese le immatricolazioni della Daihatsu e il produttore di camion Hino Motors, appartenenti allo stesso gruppo, con un aumento del 5,5% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo la tedesca Volkswagen ha venduto 4,4 milioni di veicoli, con un aumento del 12,8%.

Toyota rende noto che i risultati hanno beneficiato del miglioramento della capacità produttiva a livello globale, per far fronte alla crescente domanda di autovetture col suo marchio, e le iniziali criticità nell'approvvigionamento dei semiconduttori per l'intero comparto automobilistico.

Nei dettagli, le vendite del gruppo sul mercato domestico sono cresciute del 26,9% a 1,21 milioni di veicoli, grazie al graduale allineamento della logistica, a seguito della pandemia di coronavirus e le temporanee difficoltà subentrate negli stabilimenti e in generale sulla gestione dell'indotto. Le vendite all'estero sono invece aumentate dello 0,6% a 4,2 milioni di auto, con la crescita in Europa che ha in parte compensato la riduzione delle vendite in Cina.

SDA