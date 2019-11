Toys R Us riapre un negozio dopo la bancarotta

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/df1fd274-afb3-4bf3-9e66-c4e1ef1e12f9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una roulotte con tenda sommersa per metà dall'acqua: in seguito a forti piogge, il fiume Severn ha inondato campi e prati del Gloucestershire, in Inghilterra.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/0f757b90-2a79-42ab-aa5e-9cecf12ee9a0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Visita alle truppe: il presidente statunitense Donald Trump ha suscitato sorpresa recandosi in Afghanistan. In occasione della festa del Ringraziamento, si è intrattenuto in mensa con i soldati.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/540046fa-40eb-464a-aeea-8c204b1b9f0c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Uccello da compagnia: sulla riva del lago Ammer, in Baviera, un gabbiano si posa sulla testa di un escursionista.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/eb3150b2-609c-47a5-b063-ecefb76f5411.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Prove altamente infiammabili: alcuni poliziotti riuniscono in un'area dedicata all'interno del campus dell’Università politecnica di Hong Kong combustibili e bidoni di gas lasciati dai manifestanti.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/64342afb-fa04-453f-8cfd-d01cff84deef.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Scene degne di un film hollywoodiano: l’aria sembra pesante a Smederevo, in Serbia. In realtà, ci dovrebbe essere solo molto fumo, poiché si tratta di un’esercitazione congiunta delle forze di polizia serbe e cinesi. È stato simulato un sequestro terroristico.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/29/ba208c1e-db01-411b-8cfd-cafd8ab5fb57.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Abbattuta: la torre eolica di Kronsberg, in Germania, cade poco dopo la detonazione di una carica esplosiva. Messo in servizio nel 1990, l’impianto non poteva più essere gestito sul posto, poiché l’affitto non era stato prorogato.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/48e0338c-4613-4cc9-b001-9a03b67d2cf6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il livello di comfort nell'abitacolo di questo camion ha insospettito i poliziotti quando il mezzo li ha sorpassati sull’autostrada M6 in Inghilterra. L’autista aveva un campo visivo molto ristretto: dietro il parabrezza, infatti, una quantità di oggetti quali una sciarpa, tendine decorative con pompon, deodoranti per ambienti, animali di peluche e schermi, creavano un’atmosfera calorosa.<br/>Immagine: Cheshire HGV Cops</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/19787b73-51ec-4903-8a65-415c9c35451e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Passeggiata malgrado l’aria densa: dopo un’esplosione, un fumo denso fuoriesce da una fabbrica chimica a Port Neches, Texas. Ma a questo escursionista e al suo cane non sembra importare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/807802bd-3e30-4f59-87b1-cd03167e3f4e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sorpresa in mezzo alla spazzatura: un addetto al servizio di raccolta rifiuti di Mönchengladbach ha scoperto un geco leopardo in mezzo ad un mucchio di immondizia. L’animale, in stato di ipotermia, è ora in cura presso degli specialisti di rettili.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/ec6d1dbb-8a4a-4bbe-9f4d-438492d99242.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A causa dei forti venti e delle nevicate, sarà difficile arrivare in tempo per il Ringraziamento negli Stati Uniti: in molti luoghi le autostrade hanno dovuto essere chiuse, i voli sono stati cancellati e si sono verificati blackout.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/28/91e12dcc-d99f-4014-88ec-c09c12cd4a56.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sulla strada sbagliata: quattro cammelli si aggirano per le vie di Remscheid, in Germania. La mattina un testimone aveva segnalato alla polizia la presenza degli animali, appartenenti ad un circo in tournée.<br/>Immagine: Polizei Wuppertal/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/8f8daf9f-9a6a-4472-a459-58752f97ceea.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A causa di problemi tecnici, la petroliera Blue Star si è arenata a nord di La Coruña, in Spagna. La nave non aveva ancora caricato sostanze chimiche, ma squadre di specialisti hanno dovuto essere condotte sul posto con elicotteri per svuotare i serbatoi di petrolio.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/78c4a48a-cfc5-43d4-ae07-8aefd31d41ad.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ritorno al mittente: a Bogotà, un manifestante lancia una cartuccia di gas lacrimogeno contro i poliziotti. Da diversi giorni decine di migliaia di persone protestano in Colombia contro una riforma del mercato del lavoro e delle rendite, oltre che contro la crescente violenza nei confronti degli attivisti sociali.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/cc30c4fe-aa76-420b-8c63-05a02e42f2cf.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Al fuoco: un elicottero antincendio rilascia acqua per combattere il «Fire Cave» nella foresta nazionale di Los Padres, sulle alture di Santa Barbara, in California.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/afbbd711-1c92-4e11-a727-839ad7e3bb61.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Per i tifosi: durante un meeting elettorale a Sunrise, Florida, il presidente statunitense Donald Trump getta il suo cappello fra la folla.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/ee6517cc-c259-4858-86a7-e7e1a19adab4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Braccia cariche: in Messico, alcuni membri della polizia militare aiutano a sollevare una bandiera enorme.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/27/49e9ae2a-df21-43ec-bf87-186f944dcdb4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alla ricerca di tracce: alcuni poliziotti passano, armati di scala, davanti alle inferriate delle finestre del museo della Volta verde di Dresda. Gli investigatori hanno trovato tracce del furto di gioielli avvenuto nel castello.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/103af986-78b1-4137-88f8-a6fbceb68063.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il villaggio ticinese di Bosco Gurin ha vissuto nevicate enormi a novembre: il paese è stato sommerso da una coltre bianca di 1,5 metri, mentre nelle montagne attorno si sono raggiunti i 3 metri.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/38c7db8d-7799-45e7-bdbe-d42fd242d0ba.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un cucciolo dolcissimo: l'orsa polare Nora è sdraiata con il suo piccolo in un angolo dello zoo di Schönbrunn. Si tratta del primo parto per Nora, e per Vienna il cucciolo è il primo nato negli ultimi dodici anni. Purtroppo, il fratellino gemello non è sopravvissuto.<br/>Immagine: Tiergarten Schönbrunn/APA/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/a386e9fd-79f1-4848-a766-16117376cbda.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La calma non torna a Sydeney. Dopo che la città è stata invasa per parecchi giorni dal fumo provocato dagli incendi delle foreste circostanti, una violenta tempesta ha colpito le periferie, abbattendo alberi e tralicci.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/c07efc59-e461-4fd0-a05a-eb7408a0318f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Si salvi chi può. Un uomo e suo figlio fuggono dagli scontri tra le forze di sicurezza irachene e i manifestanti antigovernativi a Bagdad. <br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/56af2b9d-f63d-4582-babb-e3e80c97e22f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una campagna elettorale «so british»: perfino le forbici sono divetate un'arma politica per ottenere consensi. Il primo ministro britannico Boris Johnson non si tira indietro per una fotografia. <br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/26/574f84af-1101-40de-bf5a-e866a11e7e8d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un'autentica illuminazione: i visitatori si meravigliano attraversando un tunnel di luce nel quadro dell'esposizione «Lightscape at Chicago Botanic Garden». Lo spettacolo di Natale è accessibile fino al 5 gennaio 2020. <br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il porto di Hanstholm, sulla costa ovest dello Jutland in Danimarca, è situato in un punto estremamente ventoso del paese. Dato che qui l'energia eolica è in piena espansione, le strade sono spesso chiuse per consentire il transito di mezzi pesanti con a bordo giganteschi componenti di turbine eoliche.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un grosso cucciolo: in un centro per animali di Limpopo, in Sud Africa, Janie van Heerden e il suo cane Hunter si prendono cura di Jazz, una giraffa di nove giorni abbandonata dalla madre alla nascita.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]