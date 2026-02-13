Malgrado un contesto definito difficile in relazione ai tassi d'interesse le banche cantonali svizzere guadagnano di più: oggi hanno presentato i conti semestrali tre istituti e dappertutto i manager hanno potuto sfoggiare il sorriso.

Nei primi sei mesi dell'anno la banca cantonale di Berna (BEKB) ha realizzato un utile di 83 milioni di franchi, l'8% in più dello stesso periodo del 2025. L'analoga società di San Gallo (SGKB) è arrivata a 120 milioni (+5%), mentre a Basilea Campagna (BLKB) i profitti hanno raggiunto 97 milioni (+5%).

Tutte e tre le imprese guardano con fiducia ai prossimi mesi e in parte vengono anche corretti al rialzo gli obiettivi per l'insieme dell'esercizio. Al capitolo particolarità, può essere citato il fatto che la SGKB ha per la prima volta raggiunto la soglia di 10 miliardi amministrati nel comparto attività in Germania, mentre BLKB annuncia che lo smantellamento della banca online Radicant, che ha cessato l'attività, procede secondo i piani.

Chi aspetta gli analoghi rendiconti della Banca Cantonale Grigione (BCG) e, in Ticino, di BancaStato dovrà attendere rispettivamente la settimana prossima e fine agosto.

In origine ciascuno dei 26 cantoni (o in parte semicantoni, come erano chiamati nella precedente costituzione) aveva una propria banca cantonale. Negli anni 90 però due società – quelle di Soletta e di Appenzello Esterno – si sono viste costrette a chiudere per problemi finanziari. Complessivamente in base ai dati di fine 2025 le 24 banche cantonali hanno un totale di bilancio di 839 miliardi di franchi.