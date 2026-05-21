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Rapporto sulla qualità Treni e autobus regionali sempre più puntuali e puliti

SDA

21.5.2026 - 15:45

Bus e treni sempre più puntuali e puliti in Svizzera.
Bus e treni sempre più puntuali e puliti in Svizzera.
Keystone

Sempre più puntuali e più puliti. È la fotografia di treni e autobus diffusa oggi dall'ufficio federale dei trasporti (UFT) nell'ultimo rapporto sulla qualità del trasporto regionale di passeggeri.

Keystone-SDA

21.05.2026, 15:45

21.05.2026, 15:49

A livello nazionale, oltre il 95% dei treni regionali e il 90% degli autobus hanno viaggiato in media in orario, ovvero con meno di tre minuti di ritardo. Rispetto all'anno precedente, la puntualità è aumentata in tutte le categorie delle linee regionali, spiega una nota odierna dell'UFT.

Come consuetudine, nei sondaggi la pulizia ha ricevuto la valutazione peggiore. Tuttavia, i passeggeri che hanno partecipato al test hanno indicato che la situazione da questo punto di vista è migliorata in modo continuo e significativo negli ultimi tre anni, in particolare alle fermate.

Nel 2025, l'informazione dei passeggeri a bordo dei veicoli ha ricevuto una valutazione peggiore rispetto agli anni precedenti. Il miglioramento generale dei risultati permette di concludere che le aziende di trasporto prestano sempre più attenzione alla qualità, secondo l'UFT.

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