I lavori di ripristino della linea della Brienz Rothorn Bahn sono quasi terminati: la stagione 2025 dello storico trenino a vapore è salva.

La linea ferroviaria della Brienz Rothorn Bahn (BRB), seriamente danneggiata dalle intemperie dello scorso 12 agosto, dovrebbe riprendere l'attività nel maggio 2025, all'inizio della prossima stagione

La maggior parte dei danni è stata riparata, hanno annunciato oggi i responsabili dello storico trenino a cremagliera spinto da una locomotiva a vapore che da Brienz, nell'Oberland bernese, raggiunge la cima del Rothorn, a 2350 metri di altitudine.

Il maltempo dello scorso agosto ha di fatto comportato la fine anticipata della stagione. Nel frattempo sono stati ripristinati 6,5 dei 7,6 chilometri totali di binari.

I responsabili di BRB si dicono perciò fiduciosi di poter riaprire la linea in tempo per la prossima stagione. Secondo le previsioni, dal 10 maggio lo storico trenino a cremagliera dovrebbe rientrare in funzione fino alla stazione intermedia di Planalp e dal 7 giungo fino alla vetta.

Stando alla nota, i costi di ripristino dovrebbero raggiungere i 5 milioni di franchi. BRB prevede di coprire un milione di spese grazie a donazioni.

Sono inoltre in corso richieste di finanziamento per un milione di franchi ciascuna presso il Cantone e la Confederazione. Il resto verrebbe finanziato facendo ricorso alle riserve.

