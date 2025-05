Zwahlen et Mayr è un'impresa di lunga tradizione. Keystone

Truffa milionaria ai danni di Zwahlen et Mayr, società vodese attiva a livello internazionale nelle costruzioni in acciaio e in metallo.

Keystone-SDA SDA

Sulla base di informazioni false l'azienda ha effettuato pagamenti all'estero per circa 1,2 milioni di euro (1,1 milioni di franchi).

La frode è stata scoperta nel corso di un controllo interno e sono state adottate misure per bloccare ulteriori versamenti, ha indicato ieri sera la ditta con sede a Aigle (VD). Le autorità competenti sono state informate e il caso è ora oggetto di indagine: si sta esaminando le possibilità di recuperare il denaro trasferito in modo illecito.

L'impresa di lunga tradizione (è stata fondata nel 1881) sottolinea che non vi è alcuna indicazione che i truffatori si siano infiltrati nel sistema informatico e abbiano rubato i dati dei clienti o dei dipendenti.