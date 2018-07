Aids: Onu,progressi troppo lenti per obiettivi 2020

Donald Trump critica la Fed e i suoi rialzi dei tassi di interesse. Source: KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Donald Trump critica la Fed e i suoi rialzi dei tassi di interesse, rompendo la lunga tradizione non scritta in base alla quale i presidenti americani non parlano di politica monetaria.

Trump va così ad allungare la sua già lunga lista di istituzioni criticate attaccate. Dopo l'Fbi e la Cia, ora anche la Fed.

"Non sono contento" dei rialzi perché "ci mettono in una posizione di svantaggio", dice Trump in un'intervista alla Cnbc. Consapevole dell'effetto delle sue parole, che vanno a minare l'indipendenza caposaldo dell'esistenza della Fed il presidente aggiunge: "Lo dico come lo direi da privato cittadino. Qualcuno dirà: 'non avrebbe dovuto dirlo da presidente'. Ma non mi interessa".

Le critiche però sono immediate: Trump ''ha valicato'' un'ennesima linea rossa.

La Casa Bianca corre ai ripari, ma senza grande esito: il presidente "ovviamente rispetta l'indipendenza della Fed" e "non sta intralciando" le sue decisioni.

La norma non scritta in base alla quale i presidente americani non parlano di politica monetaria è in vigore da 25 anni, da quando nel 1993 Robert Rubin, l'ex Goldman Sachs segretario al Tesoro dell'amministrazione Clinton, la introdusse. Da allora le amministrazioni che si sono succedute l'hanno rispettata.