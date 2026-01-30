  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Trump nomina Warsh a capo della Federal Reserve

SDA

30.1.2026 - 13:51

Kevin Warsh - qui in una foto del 2014 - ha una lunga carriera alle spalle.
Kevin Warsh - qui in una foto del 2014 - ha una lunga carriera alle spalle.
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. È quanto si legge su Truth Social.

Keystone-SDA

30.01.2026, 13:51

30.01.2026, 14:02

«Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei GRANDI presidenti della Fed, forse il migliore», aggiunge il 79enne.

«Kevin – continua il presidente in un lungo post su Truth – è attualmente Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in economia presso la Hoover Institution e docente presso la Stanford Graduate School of Business» ed «è socio di Stanley Druckenmiller presso Duquesne Family Office LLC. Ha conseguito la laurea triennale (A.B.) presso la Stanford University e la laurea in giurisprudenza (J.D.) presso la Harvard Law School. Ha condotto ricerche approfondite nel campo dell'economia e della finanza».

Il dollaro si rafforza e i metalli preziosi calano in reazione alla nomina. Il biglietto verde sale dello 0,2% nei confronti delle principali valute, mentre l'oro e l'argento perdono rispettivamente il 5% e l'11%. I future di Wall Street avanzano mostrando come Warsh sembra piacere agli investitori.

Anche le borse europee hanno reagito favore.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
Estrae un coltello e minaccia i commessi, paura in viale Stazione a Bellinzona
I Trump bloccano la stampa alla prima di «Melania»
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema

Altre notizie

Tragedia di Crans-Montana. Fenvac critica la disorganizzazione nell'assistenza alle vittime

Tragedia di Crans-MontanaFenvac critica la disorganizzazione nell'assistenza alle vittime

La borsa brinda. Swatch: Hayek è ottimista e promette il rimbalzo

La borsa brindaSwatch: Hayek è ottimista e promette il rimbalzo

Controlli USA. La Banca nazionale ribadisce: «Non c'è manipolazione del franco svizzero»

Controlli USALa Banca nazionale ribadisce: «Non c'è manipolazione del franco svizzero»