  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banca centrale Usa Trump: «Oggi annuncio il successore di Powell alla Fed»

SDA

30.1.2026 - 08:00

Trump ha spesso criticato Powell, accusandolo di mantenere i tassi d'interesse troppo alti.
Trump ha spesso criticato Powell, accusandolo di mantenere i tassi d'interesse troppo alti.
Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha detto che annuncerà nella mattina di oggi (nel pomeriggio in Svizzera) il successore del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, il cui mandato scade in maggio.

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:00

30.01.2026, 08:16

Il 79enne si è così espresso durante un incontro con la stampa ieri a Washington, in occasione della proiezione in anteprima di un documentario dedicato a sua moglie Melania Trump.

Ha anche assicurato di aver scelto «qualcuno di molto valido». Il miliardario ha quindi deciso di accelerare i tempi, dato che poche ore prima aveva dichiarato che avrebbe aspettato la settimana prossima per rivelare la sua scelta.

Il prescelto sarebbe Kevin M. Warsh, ex funzionario della Federal Reserve: a indicarlo sono i media americani, tra cui il New York Times, il Financial Times e il Wall Street Journal.

Ieri, scrive il Nyt che cita «numerose persone a conoscenza dei suoi piani, ma non autorizzate a discuterne pubblicamente», Trump ha incontrato Warsh alla Casa Bianca. Più tardi il presidente ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno «noto a tutti nel mondo della finanza».

«Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa», ha aggiunto Trump. Questo, secondo il quotidiano Usa, sarebbe un chiaro riferimento a Warsh, che il presidente aveva quasi scelto come presidente della Fed durante il suo primo mandato.

I più letti

Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»
Trump attacca un collega di partito e riceve un'inaspettata e tagliente risposta

Altre notizie

Industria orologiera. Colano a picco i risultati di Swatch. È crisi nera per il più grande gruppo orologiero del mondo?

Industria orologieraColano a picco i risultati di Swatch. È crisi nera per il più grande gruppo orologiero del mondo?

Sudamerica. Svolta del chavismo, il Venezuela apre ai privati nel petrolio

SudamericaSvolta del chavismo, il Venezuela apre ai privati nel petrolio

Petrolio. Lukoil firma un accordo per vendere i suoi asset esteri a Carlyle

PetrolioLukoil firma un accordo per vendere i suoi asset esteri a Carlyle