L'indebolimento delle prospettive di crescita globale e il rafforzamento del franco frenano l'espansione del turismo elvetico.

Ne sono convinti gli economisti di UBS, che per la stagione estiva si aspettano una progressione dei pernottamenti dello 0,5%, in rallentamento rispetto al +2,5% registrato nel periodo invernale (novembre-marzo).

Particolarmente colpito dovrebbe essere il contributo fornito dai turisti americani. «Poiché nel nostro scenario di base non pronostichiamo una recessione negli Usa, è però improbabile che si verifichi un forte calo delle notti degli ospiti statunitensi, come era avvenuto ad esempio durante la crisi finanziaria globale del 2008/2009», osservano gli specialisti della banca in un'analisi pubblicata nel pomeriggio. «Prevediamo quindi un andamento significativamente più basso, ma comunque leggermente positivo, dei pernottamenti americani nella prossima stagione estiva», concludono gli esperti.