  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Per Twint 6 milioni di utenti e 901 milioni di transazioni nel 2025

SDA

17.2.2026 - 08:22

Nel 2025 la Svizzera ha twintato come mai prima d'ora.
Nel 2025 la Svizzera ha twintato come mai prima d'ora.
Keystone

Il sistema di pagamento digitale Twint ha superato nel 2025 la soglia dei 6 milioni di utenti. Lo scorso anno sono state registrate 901 milioni di transazioni, con un incremento del 16,5% rispetto a quello precedente.

Keystone-SDA

17.02.2026, 08:22

17.02.2026, 08:28

Secondo una nota diffusa oggi, il 77% delle operazioni riguarda pagamenti commerciali, mentre circa una su quattro (23%) è effettuata tra privati. Twint è accettato come mezzo di pagamento dall'81% dei punti vendita fisici in Svizzera e dall'86% dei negozi online. Circa il 65% delle transazioni commerciali avviene in presenza, contro il 35% a distanza.

Negli anni scorsi la crescita era già stata sostenuta: nel 2023 le transazioni si attestavano a 590 milioni, salite a 773 milioni nel 2024.

Nel comunicato, Twint accoglie inoltre «con favore» l'indagine avviata alla fine dello scorso anno dalla Commissione della concorrenza (Comco) nei confronti di Apple. L'autorità federale di vigilanza intende chiarire se l'accesso alle interfacce NFC degli iPhone concesso ai fornitori svizzeri di applicazioni sia compatibile con il diritto della concorrenza.

La società anonima Twint è stata fondata nel settembre 2016. L'azienda ha sede a Zurigo e appartiene a UBS, Raiffeisen, Postfinance, Banca cantonale vodese (BCV), Banca cantonale di Zurigo (ZKB), alla società di servizi finanziari SIX e all'operatore di pagamenti francesi Worldline.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Morta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono
Diego Dalla Palma commenta il ritocchino di Anna Pettinelli: il dibattito esplode in diretta TV
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione
Meillard conquista l'oro nello slalom! Per lui è la terza medaglia in queste Olimpiadi

Altre notizie

Commercio al dettaglio. Per Coop un utile netto di 606 milioni nel 2025

Commercio al dettaglioPer Coop un utile netto di 606 milioni nel 2025

Banche. Per la Banca Migros un utile in calo nel 2025

BanchePer la Banca Migros un utile in calo nel 2025

Visa Payment Monitor 2026. Lo smartphone supera contanti e carte come mezzo di pagamento

Visa Payment Monitor 2026Lo smartphone supera contanti e carte come mezzo di pagamento