L'applicazione Twint è sempre più usata e apprezzata in Svizzera. Keystone

L'applicazione di pagamento Twint gode di grande considerazione da parte della popolazione svizzera.

Keystone-SDA SDA

Secondo un sondaggio condotto tra i consumatori la società che la gestisce (Twint SA di Zurigo) è l'azienda con la migliore reputazione. Seguono a ruota il produttore di patatine Zweifel e il fabbricante di caramelle alle erbe Ricola.

«Twint è vista come l'impresa top in assoluto», ha indicato oggi la società di ricerche di mercato NIQ GfK. La sua app si distingue positivamente per un servizio migliore rispetto alle altre realtà del settore. Twint era già giunta prima l'anno scorso e anche Zweifel conferma la sua posizione, mentre al terzo Ricola ha scalzato Migros, ora quarta. Seguono Lindt&Sprüngli, Coop, Digitec Galaxus, le banche cantonali nel loro insieme, FFS e Geberit.

Tra le organizzazioni senza scopo di lucro la Rega ha difeso la sua posizione di vertice per l'ottava volta consecutiva. Al secondo rango si trova la Fondazione svizzera per paraplegici, seguita dalla Croce Rossa Svizzera.

L'indagine condotta in collaborazione con l'impresa NielsenIQ ha preso in considerazioni 50 fra le principali impresse elvetiche e 20 delle più note realtà no profit. I risultati si basano su 3800 interviste condotte in tutta la Svizzera tra metà gennaio e metà febbraio.