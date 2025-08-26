  1. Clienti privati
Gruppo mediatico TX Group in ribasso nel primo semestre, dunque riacquista le proprie azioni

SDA

26.8.2025 - 08:48

Notizie poco rosee per TX Group.
Notizie poco rosee per TX Group.
Keystone

Il gruppo mediatico TX Group ha subito un ribasso generalizzato dei risultati nel primo semestre dell'anno, sia per quel che riguarda le piattaforme di annunci che per il comparto giornalistico. Il proprietario di Tamedia ha annunciato un riacquisto di azioni.

Keystone-SDA

26.08.2025, 08:48

26.08.2025, 08:58

A livello di gruppo, il fatturato ha registrato una contrazione del 7,5% su base annua a 426,6 milioni di franchi, con un Ebit sprofondato del 70,3% a 7 milioni. Il margine operativo è stato fondamentalmente diviso per tre all'1,6%.

L'utile netto si è dal canto suo attestato a 4,2 milioni, pari ad una diminuzione dell'83%, sempre rispetto al primo semestre 2024, si legge in un comunicato odierno dell'azienda.

La divisione TX Markets, che include le piattaforme JobCloud e SMG Swiss Marketplace Group, ha visto il giro d'affari contrarsi del 9,7%. La regia pubblicitaria Goldbach ha ceduto il 15,8%, mentre il giornale gratuito 20 Minuten ha subito una diminuzione delle entrate del 21,1%. Le testate Tamedia nel loro insieme hanno realizzato un fatturato in discesa del 5,8%.

La società ha deciso di lanciare un programma di riacquisto delle azioni su tre anni, con l'obiettivo di comprare fino al 5% del capitale azionario in circolazione.

Il presidente Pietro Supino ha ammesso che i primi sei mesi sono risultati «inferiori» alle aspettative della direzione, con difficoltà «rafforzate» nel settore dei media.

