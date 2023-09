Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane ha annunciato uno sciopero Keystone

Il sindacato americano United Auto Workers (Uaw) ha annunciato l'inizio di uno sciopero in tre fabbriche automobilistiche, poco dopo la mezzanotte ora locale (le 6.00 in Svizzera) a causa di un mancato accordo con le aziende sui nuovi contratti collettivi.

«Lo Uaw Stand Up Strike inizia in tutti e tre i Big Three», ha detto il sindacato in un post su X (ex Twitter) spiegando che i lavoratori stanno scioperando negli stabilimenti di Gm, Stellantis e Ford.

SDA