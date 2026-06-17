La tecnologia è fornita da WeRide.

Dopo la Posta svizzera Presto in arrivo a Zurigo i taxi senza conducente di Uber e WeRide

La piattaforma americana di servizi di trasporto Uber e l'azienda tecnologica cinese WeRide intendono lanciare un servizio commerciale ancora nel corso di quest'anno, subordinatamente al via libera delle autorità federali.

Gli spostamenti saranno prenotabili attraverso l'app di Uber, hanno indicato oggi le due aziende. L'annuncio arriva a poche settimane da un analogo lancio a Madrid e pone così Zurigo fra prime città europee a vedere la sperimentazione avanzata della mobilità senza conducente.

Il servizio commerciale sarà gestito da Uber, mentre la flotta sarà affidata alla supervisione operativa di Rydera, fornitore di servizi di mobilità con sede a Zurigo.

In una prima fase i veicoli circoleranno con un operatore a bordo, ma l'obiettivo dichiarato è espandere gradualmente il parco auto fino a raggiungere, in prospettiva, un regime completamente senza personale.

La scelta della Svizzera non è casuale. WeRide ha già ottenuto alla fine del 2025 un'autorizzazione dall'Ufficio federale delle strade (Ustra) per effettuare test senza conducente nella regione della Furttal, alle porte di Zurigo.

Questa base normativa rappresenta un vantaggio competitivo decisivo per accelerare i tempi di attivazione del servizio, in attesa dell'ok definitivo alle operazioni commerciali.

Con questo progetto la città della Limmat entra a far parte di un ristretto club globale. Attualmente, Uber e WeRide offrono già servizi commerciali completamente senza autista ad Abu Dhabi e Dubai, oltre a servizi pubblici a Riad, in Arabia Saudita.

La collaborazione strategica tra le due aziende, avviata nel dicembre 2024, punta a portare decine di migliaia di vetture autonome sulle strade di tutto il mondo nel lungo termine.

L'ingresso nel mercato elvetico rappresenta quindi un tassello fondamentale di questa espansione internazionale. A Zurigo i pendolari e i turisti potrebbero presto salire a bordo di un taxi senza conducente con la stessa facilità con cui oggi prenotano una corsa tradizionale, segnando l'inizio di una nuova era per la mobilità urbana in Svizzera.