L'atlante del 2025 Un cliente è andato da Lugano a Venezia... con Uber

SDA

15.12.2025 - 12:01

Uber ha una presenza in Svizzera ormai consolidata.
Uber ha una presenza in Svizzera ormai consolidata.
Keystone

Uber, servizio di trasporto che si basa su un'app, valuta il comportamento della clientela svizzera e pubblica per la prima volta quello che definisce l'atlante del 2025, da cui emergono alcune curiosità sull'anno che sta per finire.

15.12.2025, 12:01

15.12.2025, 12:01

15.12.2025, 12:13

Per alcuni svizzeri Uber fa ormai parte della quotidianità: il più assiduo frequentatore risultata essere uno zurighese, che ha totalizzato 1260 corse, in media più di tre al giorno.

Il servizio non viene utilizzato solo per spostamenti brevi: c'è chi vi ricorre anche per andare all'estero. Il viaggio più lungo è stato quello di 323 chilometri da Basilea a Belleville, in Francia. E un'altra persona ha percorso 318 chilometri da Lugano a Venezia.

Nelle varie città Uber viene utilizzato in orari diversi: a Basilea, Zurigo e Ginevra sono soprattutto i mattinieri a utilizzare Uber, ricorrendo alle auto tra le 5 e le 8 del mattino. A San Gallo, Lucerna e Berna, invece, le corse sono state effettuate soprattutto tra le 22 e le 4 del mattino, probabilmente dove i collegamenti notturni erano scarsi.

Gli svizzeri si mostrano generosi con le mance

Gli svizzeri si mostrano generosi con le mance: il record è stato stabilito da un cliente a Ginevra, che ha pagato un supplemento di 151 franchi per una corsa. Ma anche a Berna, Lucerna e nel Vallese i clienti si sono dimostrati particolarmente riconoscenti. Il braccino si è rivelato invece più corto nei cantoni di Vaud, Ticino e Friburgo.

La maggior parte delle corse si è concentrata nelle grandi città. Uber identifica come hotspot gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, come pure la stazione ferroviaria di Basilea. Per il servizio di trasporto questo è un indizio del fatto che Uber integra i mezzi di esistenti.

«I risultati dell'atlante di quest'anno confermano la rapidità con cui stanno cambiando le abitudini di mobilità in Svizzera», commenta il direttore di Uber Svizzera Jean-Pascal Aribot, citato in un comunicato.

«Che si tratti di elettrificazione, tempi di attesa più brevi o nuovi servizi per gli anziani e i viaggiatori nelle regioni montane, le persone si aspettano soluzioni che si adattino alla loro vita quotidiana», aggiunge il manager.

«Siamo orgogliosi di poter offrire proprio questo. L'espansione in tutti i 26 cantoni nel 2025 è stata una tappa fondamentale e rafforza il nostro impegno a rendere accessibile a tutti i cittadini una mobilità moderna e sostenibile», conclude il dirigente.

