Call of Duty ha fatto la storia dei videogiochi. Keystone

I diritti di «Call of Duty», la serie di videogiochi più venduta al mondo, passano alla multinazionale francese Ubisoft.

L'accordo si intreccia con l'acquisizione da parte di Microsoft dell'impresa statunitense Activision Blizzard, che così dovrebbe avere più possibilità di essere approvato dall'autorità inglese di sorveglianza della concorrenza.

Ubisoft, annuncia il gruppo in una nota, avrà i diritti di streaming cloud per Call of Duty e tutti gli altri titoli Activision Blizzard in uscita nei prossimi 15 anni. In borsa a Parigi il titolo della società ha preso il volo, in rialzo del 6,5% a 28,64 euro.

