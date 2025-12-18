  1. Clienti privati
Banche Bloomberg: «A metà gennaio nuova ondata di licenziamenti da UBS»

SDA

18.12.2025 - 16:01

Non pochi dipendenti saranno costretti a lasciare la banca.
Keystone

UBS si appresta a far partire la prossima ondata di licenziamenti a metà gennaio: lo sostiene Bloomberg sulla base di fonti interne alla banca.

Keystone-SDA

18.12.2025, 16:28

Secondo l'agenzia un'altra fase di rescissione dei contratti di lavoro è prevista per la metà del 2026, quando saranno disattivati i sistemi informatici rilevati nell'ambito dell'acquisizione di Credit Suisse (CS).

UBS sta per entrare nell'ultimo anno dell'integrazione di CS. In seguito alla fusione il personale era cresciuto fino a raggiungere quasi 120'000 dipendenti: da allora, secondo le fonti di Bloomberg, l'organico è stato ridotto di circa 15'000 posti.

Contattato dall'agenzia Awp l'istituto non ha voluto commentare la notizia. Ha però fatto riferimento a precedenti dichiarazioni, secondo cui l'azienda sta cercando di ridurre al minimo i tagli di impieghi in Svizzera e nel mondo a seguito dell'integrazione.

La riduzione dell'organico si estenderà su diversi anni, sottolinea la società: sarà ottenuta principalmente attraverso la fluttuazione naturale, i prepensionamenti, la mobilità interna e l'internalizzazione di ruoli esterni.

